Klubom z prvej ligy chýba ochota požičať hráčov. Országh: Už nemáme kde siahnuť

"Absencia zranených hráčov sa prejavuje vo veľkej miere. Neberieme to ako výhovorku, lebo vždy keď niekto vypadne, je to šanca pre niekoho iného. Niektorí hráči sú ale už vyslovene preťažení, hrajú presilovky aj oslabenia a majú veľkú minutáž.

V utorok večer podľahli Košiciam 1:4 a najviac bol badateľný úbytok síl na konci duelu, keď už nemohli pomýšľať na zvrat. Uvedomoval si to aj tréner tímu spod Urpína Vladimír Országh.

BANSKA BYSTRICA. Hokejisti Banskej Bystrice sa boria so zraneniami. Početná maródka v ich tíme zapríčinila, že prehrali druhý duel v rade v Tipos extralige a z vrchných priečok tabuľky klesli až na šieste miesto.

Dúfam, že aspoň niekto sa vráti v piatok, lebo už nemáme kde siahnuť. V prvom rade musíme dobre zregenerovať a pretrpieť toto obdobie. Obrovský problém je, že zranení sú slovenskí hráči. Pred zápasom s Nitrou sme si zavolali Dávida Buca, ktorý tu mal byť, ale vo štvrtok na tréningu u nás si zlomil ruku, takže to len dokresľuje našu situáciu.

Hľadáme aj v prvej lige, ale tí slovenskí hráči nie sú. Nie každý z prvej ligy je ochotný vám niekoho požičať. Manažment pracuje, my pracujeme, zháňame hráčov, ale je to tak, ako to je. Keby je dlhodobo zranený zahraničný hráč, tak si vieme pomôcť, lebo zahraniční hráči sú k dispozícii, ale slovenskí hráči absolútne žiadni," povedal Országh.

VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Košice