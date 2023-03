Matthews takmer napodobnil Hossu, Bruins sú blízko k prekonania klubového rekordu

NEW YORK. Útočník Toronta Auston Matthews zaznamenal v nočnom zápase hokejovej NHL na ľade Caroliny až 15 striel na bránku a vyrovnal klubový rekord Maple Leafs. Američan strelil dva góly, ale jeho tím prehral 3:5.

Štyridsiatym gólom v sezóne sa po nádhernej sólovej akcii prezentoval útočník New Jersey Jack Hughes a pridal aj asistenciu.

Dvadsaťjedenročný Američan sa stal prvým 40-gólovým strelcom Devils od sezóny 2008-09, kedy strelil Zach Parise 45 gólov. Klubový rekord (48 gólov) drží z ročníka 2005-06 Brian Gionta.

Patrick Kane strelil svoj 450. gól a zaznamenal 1233. bod v kariére a prispel k víťazstvu NY Rangers na ľade Floridy 4:3. Spomedzi rodákov z USA sa Kane dostal pred Phila Housleyho na druhé miesto v histórii, na čele poradia je Mike Modano z 1499 bodmi.

Boston zdolal Tampu Bay a zaznamenal 56. víťazstvo v tomto ročníku. Bruins delí už len jeden triumf od vyrovnania klubového rekordu zo sezóny 1970-71, útočia aj na rekordný zápis hokejistov Detroitu (1995-96) a Tampy Bay (2018-19), ktorí vyhrali 62 duelov.

Bruins si zabezpečili prvé miesto v Atlantickej divízii, čo sa im podarilo siedmykrát za posledných 20 rokov. Zvládli to po 72. dueli, v 82 zápasovom formáte základnej časti so štyrmi divíziami sa to podarilo rýchlejšie len dvom tímom.