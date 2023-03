Chuťovky z NHLky: Chára pobeží maratón. Spraví pár krokov a je v cieli, vtipkujú o ňom

NEW YORK. Štyridsaťdva kilometrov behu a námahy. To chce premiérovo zvládnuť športovec telom i dušou, Zdeno Chára, v Bostone o necelý mesiac a rovno pred zrakmi státisícov ľudí.

1. Zdeno Chára je stelesnením poctivosti, driny a odriekania. Ak by hocikto iný vo veku 46 rokov a s výškou 206 cm povedal, že ide zabehnúť maratón, divili by sme sa. Ale že to chce zvládnuť on? Neprekvapujúce.

Bude to jeho prvá účasť a oznámil ju na sociálnych sieťach. Vybral si slávny Bostonský maratón, na ktorom bežia desiatky tisíc bežcov a sledujú ho státisíce ľudí. Uskutoční sa 17. apríla.

Chára pobeží maratón na podporu Nádacie Thomasa E. Smitha a Hoytovej nadácie.

Dick a Rick Hoytovci sú inšpiráciou vďaka skutkom, ktorými motivovali aj Boston Bruins pri ich úspešnej ceste za Stanleyho pohárom v roku 2011.

Rick sa narodil s mozgovou obrnou. Keď mal pätnásť rokov, opýtal sa otca Dicka, či by spolu mohli absolvovať charitatívny beh na podporu mladého hráča lakrosu, ktorý ochrnul. Otec tlačil syna na vozíku a boli to prvé zo stovák vytrvalostných pretekov, ktoré spoločne absolvovali.

Thomas E. Smith je bývalý hokejista. V mladosti ochrnul následkom nárazu hlavou do mantinelu.