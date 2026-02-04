Panarin mení klub pred prestávkou v zámorí. Rangers začínajú prestavbu tímu

Ruský hokejista Artemij Panarin po necelých siedmich sezónach opúšťa New York Rangers.
„Jazdci“ ho tesne pred olympijskou prestávkou vymenili do Los Angeles Kings za podmienený výber v 3. kole tohtoročného draftu NHL, 4. kole draftu v roku 2028 a mladého kanadského útočníka Liama Greentreeho.
Tridsaťštyriročný krídelník zároveň podpísal s „kráľmi“ dvojročný kontrakt, ktorý mu vynesie 11 miliónov dolárov za sezónu
Rangers si na základe dohody klubov ponechali aj 50 percent z jeho platu. Súčasná zmluva vyprší Panarinovi po konci tejto sezóny, od 1. júla sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom. Doterajší sedemročný kontrakt mu prinášal ročne v priemere 11,64 milióna USD.
Tohtoročný treťokolový výber, ktorý bol súčasťou transakcie, sa zmení na druhokolový, ak Kings tento rok vyhrajú aspoň jednu sériu play off. Ak vyhrajú dve série, Rangers dostanú aj výber v 4. kole draftu 2028.
Tím z Manhattanu sa výsledkovo trápi, nachádza sa na samom dne Východnej konferencie. Rangers chystajú rekonštrukciu kádra a v plánoch generálneho manažéra Chrisa Druryho už Panarin nefiguroval.
Klub však nechcel o svojho ťahúňa prísť zadarmo a tak ho ponúkal ostatným klubom. Podľa TSN bol však LA jediný tím, do ktorého bol skúsený kanonier ochotný zamieriť a vzdať sa klauzuly o nemožnosti výmeny.
Rangers ho už pred týždňom vynechali zo súpisky, keďže nechceli riskovať, aby sa pred očakávanou výmenou zranil.
Panarin bol najväčšou ofenzívnou hviezdou Rangers, pravidelne vyhrával produktivitu tímu. V tomto ročníku nazbieral 57 bodov (19+38) v 52 stretnutiach, pričom v priemere odohral 20:54 minút na zápas.
Najviac sa mu vydarila základná časť sezóny 2023/2024, keď si stanovil osobné maximum so 49 gólmi a 120 bodmi. V minulosti pôsobil aj v Chicagu a Columbuse.
Rangers už pred Panarinom vytrejdovali aj obrancu Carsona Soucyho, ktorého poslali k rivalovi NY Islanders.
