Zachránia Arizonu? Klub sa do ďalšej sezóny nepresťahuje, hľadá sa riešenie

"Nepredpokladám scenár, že by Coyotes v budúcej sezóne nehrali v Mullett Arene," napísal v e-maile Gregovi Wyshynskému z ESPN.

Objavili sa hlasy, že by sa organizácia mohla presťahovať už pred nasledujúcou sezónou. Zástupca komisionára NHL Bill Daly však takýto variant odmietol.

Vzhľadom na skutočnosť totiž nemajú kde hrať. V súčasnosti pôsobia v Mullett Arene, kde sa zmestí len 4 600 divákov. Kontrakt majú do konca sezóny 2024/25.

Prezident a výkonný riaditeľ Coyotes Xavier Gutierrez tiež uviedol, že klub sa v tejto sezóne nebude sťahovať.

"Sme naďalej zaviazaní Arizone a už sme začali opätovne komunikovať s miestnymi predstaviteľmi, aby sme našli nový stály domov v tejto oblasti," vyhlásil Gutierrez v oficiálnej správe.

Zo skúseností môžeme predpokladať, že je v záujme vedenia ligy, aby "kojotov" udržali v Arizone. Ak by sa to nepodarilo, v hre je viacero lokalít. O klub NHL by mohli mať záujem v Salt Lake City či Houstone.