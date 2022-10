Päťtisícová aréna je nič. NHL sa už hrala vo väzení i uprostred invázie kobyliek

TEMPE. Arizona Coyotes odohrajú v noci z piatka na sobotu prvý zápas v novej hale. Prechodným domovom sa im stane Mullett Arena.

Už názov sa môže javiť bizarne. Pripomína anglické pomenovanie účesu "na Jágra", stále veľmi populárneho predovšetkým v Česku. Alebo - ako ho nazývame u nás - vpredu biznis, vzadu párty.

Ak by ste si ale mysleli, že kuriozity týmto končia, mýlili by ste sa. Hala sama osebe nie je zlá, na Slovensku by určite patrila medzi najlepšie.