Chcú investovať miliardy. O budúcej aréne Arizony Coyotes rozhodne referendum

Klub Coyotes plánuje postaviť novú 16-tisícovú hokejovú arénu a zábavnú oblasť v hodnote viac ako dva miliardy dolárov. Hala by mala zabrať 46 árov v meste Tempe, ktoré leží hneď východne od Phoenixu.

Nová aréna a jej okolie by malo zahŕňať aj hotely, reštaurácie či obchody. V prípade, že by toto referendum neprešlo, tímu by to značne narušilo plány, ale nezavrelo by to všetky možnosti.