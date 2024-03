Arizona Coyotes sa pripravujú na sťahovanie. Majú ešte jednu nádej

TEMPE. Klub Arizona Coyotes je na pokraji konca existencie. Kríza s výstavbou novej arény pre klub pokračuje.

Po viacerých neúspešných pokusoch so začiatkom výstavby sa vedenie organizácie prihlásilo do dražby o nový pozemok v meste Phoenix. Mala by sa konať v júni.

Podľa insidera Elliottea Friedmana sú vlastníci klubu odhodlaní vynaložiť všetko úsilie aj prostriedky, aby pozemok vydražili. Zároveň sa však pripravujú aj na scenár, že ho nezískajú a dôjde na sťahovanie do inej lokality.