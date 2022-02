Ako sú na tom Coyotes? Ak chcú hrať na univerzite, čakajú ich poplatky

GLENDALE. Organizácia Arizona Coyotes začína podnikať konkrétne kroky na to, aby mohla uskutočniť krízový plán hrať dočasne na univerzitnom štadióne. Viac detailov sa dozvieme čoskoro.

Klub tiež zaplatí účet za rozšírenie možností vysielania, zlepšenie vybavenia ľadovej plochy a za ďalšie technologické aspekty, ktoré spĺňajú štandardy NHL. Dokopy ich všetky rozšírenia vyjdú pravdepodobne na necelých dvadsať miliónov dolárov.

Najvážnejšia zmena sa týka dátumu. Nové multifunkčné športové centrum univerzity malo byť dostavané v novembri, no s rozšíreniami sa zrejme bude stavať o mesiac dlhšie.

Coyotes by mohli zažiť podobnú situáciu ako New York Islanders na začiatku ročníka 2021/22 a začať sezónu 2022/23 dlhým tripom po klziskách súperov.

Insider z Arizony Craig Morgan však píše, že niekoľko duelov NHL sa zrejme bude môcť odohrať aj v aréne bez pridaných zariadení pre NHL.

Arizona Coyotes by v prechodnom domove chceli stráviť tri sezóny - 2022/23, 2023/24 a 2024/25. Potom sa chcú sťahovať do Tempe, kde by podľa plánu mala vyrásť veľká multifunkčná moderná aréna.