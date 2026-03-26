Vyšetrenia nedopadli dobre. Florida zrejme stratí fínsku hviezdu do konca sezóny

Hokejistom Floridy bude možno až do konca sezóny NHL chýbať fínsky útočník Anton Lundell, ktorý s tímom získal v minulých dvoch rokoch Stanleyho pohár.
Dvadsaťštyriročný hráč má poranené rebro, oznámil tréner Paul Maurice.
"Magnetická rezonancia nedopadla veľmi dobre, takže v najbližšom čase s ním nevieme počítať," povedal novinárom Maurice, ktorého tím je až pätnásty vo Východnej konferencii.
"Nepostavil by som ho, ani keby sme bojovali o play-off," uviedol Maurice, ktorý v utorok odkoučoval 2000. zápas v základnej časti NHL.
Lundell, ktorý pomohol Fínsku k bronzu na olympijských hrách v Miláne a má striebro z majstrovstiev sveta v roku 2021, v tejto sezóne NHL nazbieral 44 bodov za 18 gólov a 26 asistencií a patrí k najproduktívnejším hráčom Floridy.
