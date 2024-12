Mladí hokejisti sú oživením extraligy, stačí im viac veriť. Čo prezradili dáta?

Tento pokles sa však začal už v zlatých rokoch slovenského hokeja medzi rokmi 2000-2003. V roku 2000 malo Slovensko historicky najviac draftovaných hokejistov do NHL. Celkovo šestnásť mladých Slovákov zaujalo zámorské kluby.

Za jeden z dôvodov tohto úpadku sa považuje aj klesajúci počet mladých talentov v najvyššej slovenskej súťaži. V extralige by logicky vedeli zaujať skautov z NHL viac ako v domácej juniorskej lige.

Vyústením tohto stavu bol vznik projektu do 20 rokov v lete v roku 2007, ktorý bol súčasťou extraligy. Tento projekt sa skončil a akousi náhradou zaň bol vznik projektu do 18 rokov.

Vývoj 17-ročných hráčov, ktorí sú v projekte do 18 rokov je nepochybne väčší, než 19-ročných v projekte do 20 rokov.

Problém takéhoto projektu nastane ak hráči, resp. ich rodičia, či kluby cítia, že v materskom klube dostanú mladí hokejisti viac šancí na hokejový, resp. osobný progres než v zväzovom projekte.

Určite to nie je pravidlo a je to aj iná téma, ktorá bude stáť za rozbor najskôr po sezóne, resp. po MS do 18 rokov.

Mladých hrá u nás viac ako v Česku

Dobrá správa pre aktuálnu hokejovú sezónu je, že práve mnoho hráčov v dorasteneckom veku (do 18 rokov) dostáva šancu v extralige. Celkovo ich nastúpilo aspoň na jeden zápas 14.

V susednej českej extralige, ktorá je kvalitatívne nepochybne o stupeň lepšia, hralo aspoň jeden zápas len 9 dorastencov. Stabilne hrávajú len traja.