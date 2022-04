Marec v NHL: Josi láme rekordy, Halákovo znovuzrodenie, veľký pád Detroitu

NEW YORK. V marci sa v Národnej hokejovej lige odohralo až 234 zápasov. To je viac ako počas akéhokoľvek iného mesiaca tejto sezóny.

Jeho výkonnosť si zaslúži pozornosť. V histórii NHL si počas jedného mesiaca pripísali viac bodov len dvaja legendárni obrancovia. Bobby Orr ich mal 31 v marci 1971 a Paul Coffey 29 v decembri 1985.

Celkovo má Josi 81 bodov v 65 zápasoch a boduje tempom, ktorým by prekonal 100 bodov. Ak by tento míľnik dosiahol, stal by sa prvým obrancom v NHL od sezóny 1991/92, ktorému by sa to podarilo. Vtedy to v drese Rangers dokázal Brian Leetch.

Dohromady sa to obrancom podarilo 14-krát. Šesťkrát bol stobodový Bobby Orr a päťkrát Paul Coffey. Raz Al MacInnis, Denis Potvin a spomínaný Leetch.