V elitnej formácii nahradil Slafkovského. Francúz očaril Montreal, dostal novú zmluvu

Francúzsky hokejový útočník Alexandre Texier podpísal s klubom NHL Montreal Canadiens nový dvojročný kontrakt. Vynesie mu celkovo 5 miliónov dolárov s priemerným ročným platom 2,5 milióna.
Texier prišiel do Montrealu v novembri 2025 po tom, čo predčasne skončil v St. Louis Blues. S vedením Canadiens sa dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny 2025/2026 s ročným platom milión dolárov.
V novom pôsobisku sa okamžite uchytil a našiel stabilné miesto v elitnej formácii vedľa kapitána Nicka Suzukiho a Colea Caufielda.
Nahradil v nej slovenského krídelníka Juraja Slafkovského, ktorý sa dostal do formy po tom, čo ho tréner Martin St. Louis zaradil do druhého útoku k Ivanovi Demidovovi a Oliverovi Kapanenovi.
Dvadsaťšesťročný Texier odohral v prebiehajúcej sezóne v drese „Habs“ 25 zápasov, v ktorých nazbieral 16 kanadských bodov za 7 gólov a 9 asistencií.
Predtým za Blues nastúpil v ôsmich stretnutiach a pripísal si jednu asistenciu. Pred pôsobením v St. Louis hral za Columbus Blue Jackets, ktorý ho draftoval v roku 2017. Informáciu priniesla oficiálna webstránka Canadiens.
