Od Dvorského k Slafkovskému. Montreal reaguje na zranenia, podpísal nového útočníka

Francúzsky hokejista podpísal krátkodobý kontrakt.

MONTREAL. Hokejový klub Montreal Canadiens v nedeľu oznámil, že sa dohodol na ročnej zmluve s útočníkom Alexandrom Texierom.

Dvadsaťšesťročný Francúz podpísal kontrakt v hodnote 1 milióna dolárov. O podpise zmluvy informoval generálny manažér Canadiens Kent Hughes.

Montreal tak reaguje na zranenia útočníkov Patrika Laineho, Alexa Newhooka a Kirbyho Dacha.

Texier odohral v prebiehajúcej sezóne osem zápasov za St. Louis, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu. V klube si nenašiel stabilné miesto v zostave, a tak mu Blues ukončili kontrakt predčasne.

Pre bývalý draftový výber Columbusu (2. kolo, 45. miesto v roku 2017) to bol druhý rok v St.Louis po piatich sezónach strávených v organizácii Blue Jackets.

Rodák zo Saint-Martin-d’Hères má na konte 240 duelov v NHL s bilanciou 40 gólov, 51 asistencií a 94 trestných minút. V play off nastúpil na 21 stretnutí, v ktorých strelil dva góly a pridal šesť prihrávok.

Francúzsko reprezentoval na piatich svetových šampionátoch.

Montreal zároveň potvrdil aj povolanie obrancu Adama Engströma z farmárskeho tímu Laval Rocket.

