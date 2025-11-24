Od Dvorského k Slafkovskému. Montreal reaguje na zranenia, podpísal nového útočníka

MONTREAL. Hokejový klub Montreal Canadiens v nedeľu oznámil, že sa dohodol na ročnej zmluve s útočníkom Alexandrom Texierom.
Dvadsaťšesťročný Francúz podpísal kontrakt v hodnote 1 milióna dolárov. O podpise zmluvy informoval generálny manažér Canadiens Kent Hughes.
Montreal tak reaguje na zranenia útočníkov Patrika Laineho, Alexa Newhooka a Kirbyho Dacha.
Texier odohral v prebiehajúcej sezóne osem zápasov za St. Louis, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu. V klube si nenašiel stabilné miesto v zostave, a tak mu Blues ukončili kontrakt predčasne.
Pre bývalý draftový výber Columbusu (2. kolo, 45. miesto v roku 2017) to bol druhý rok v St.Louis po piatich sezónach strávených v organizácii Blue Jackets.
Rodák zo Saint-Martin-d’Hères má na konte 240 duelov v NHL s bilanciou 40 gólov, 51 asistencií a 94 trestných minút. V play off nastúpil na 21 stretnutí, v ktorých strelil dva góly a pridal šesť prihrávok.
Francúzsko reprezentoval na piatich svetových šampionátoch.
Montreal zároveň potvrdil aj povolanie obrancu Adama Engströma z farmárskeho tímu Laval Rocket.
