Ovečkin sa blíži k návratu, hrať by mohol už v najbližších dňoch

WASHINGTON. Najdlhšia maródka v kariére Alexandra Ovečkina sa blíži ku koncu. Potvrdil to hlavný tréner Spencer Carbery.

Hrať by mohol už cez víkend. Proti Caroline by ešte nastúpiť nemal, no tím z hlavného mesta čaká v nedeľu Los Angeles.

Ruský útočník robí pokroky v tréningu. Vo štvrtok už trénoval s tímom, hoci stále v bezkontaktnom drese.