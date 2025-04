Ovečkinov rekord spustil šialenstvo. Za lístok na ďalší zápas zaplatíte aj dvetisíc dolárov

Washington sa už v nedeľu (18:30 SEČ) predstaví na ľade New Yorku Islanders.

Ovečkin tak môže už v najbližšom zápase prekonať bradatý rekord a nezmazateľne sa zapísať do hokejovej histórie.

Ak by ste si však chceli historický okamih pozrieť naživo, museli by ste siahnuť hlboko do peňaženky.

Podľa The Athletic po piatkovom zápase, v ktorom Ovečkin rekord vyrovnal, vystúpali ceny vstupeniek na nasledujúci zápas Washingtonu do závratných výšok.