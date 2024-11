Hokejový talent dal už päť gólov. Sníva o tom, že si zahrá v jednej päťke s bratom

Čo považuješ za svoje najväčšie hokejové prednosti?

Povedal by som, že kreativitu a výber miesta, určite sa považujem za strelca.

V novembri si odohral prípravné zápasy za reprezentáciu do 20 rokov v širšej nominácii si zatiaľ v pozícii náhradníka. Dúfaš, že by si sa ešte mohol dostať do tímu, alebo to berieš tak že tvoj čas ešte príde?

Beriem to tak, ako to je, nezaoberám sa tým. Teraz som náhradník, tak som náhradník. Koncentrujem sa na ďalšie tri zápasy za Zvolen a potom mám zápasy s reprezentáciou do 18 rokov.