Colorado podpísalo kontrakt so 192. hráčom draftu. V Tampe nedostal príležitosť

DENVER. Klub zámorskej hokejovej NHL Colorado Avalanche podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s Alexom Gagnem.
Dvadsaťtriročného obrancu si vybrala z 192. miesta draftu v roku 2021 Tampa Bay, no v drese Lightning nedostal príležitosť.
Gagne strávil uplynulé štyri sezóny na univerzite v New Hampshire, kde nosil v predchádzajúcich dvoch rokoch kapitánske „céčko“.
V 139 zápasoch za klub nazbieral 48 bodov (7+41), sto trestných minút a štyri plusové body. Nasledujúcu sezónu by mal odštartovať na farme Colorado Eagles v AHL.