Colorado podpísalo kontrakt so 192. hráčom draftu. V Tampe nedostal príležitosť

Tréner Colorada Avalanche Jared Bednar. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. aug 2025 o 11:08
DENVER. Klub zámorskej hokejovej NHL Colorado Avalanche podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s Alexom Gagnem.

Dvadsaťtriročného obrancu si vybrala z 192. miesta draftu v roku 2021 Tampa Bay, no v drese Lightning nedostal príležitosť.

Gagne strávil uplynulé štyri sezóny na univerzite v New Hampshire, kde nosil v predchádzajúcich dvoch rokoch kapitánske „céčko“.

V 139 zápasoch za klub nazbieral 48 bodov (7+41), sto trestných minút a štyri plusové body. Nasledujúcu sezónu by mal odštartovať na farme Colorado Eagles v AHL.

