V NHL si nezahrá. Formenton nepredĺžil zmluvu, je podozrivý zo sexuálneho násilia

OTTAWA. Alex Formenton si definitívne nezahrá v NHL v sezóne 2022/23. Ako obmedzene voľný hráč nepredĺžil zmluvu do 1. decembra.

Jeho nováčikovskému kontraktu vypršala platnosť po vlaňajšej sezóne. Teraz môže podpísať zmluvu v Európe, no do NHL má do konca ročníka uzavretú cestu.

Sens údajne núkali útočníka ostatným klubom, ale obchod sa nikdy neuskutočnil. Vlani nazbieral 32 (18+14) bodov v 79 zápasoch a prerazil v najlepšej lige sveta.

Problémom je však jeho ľudská stránka. Formenton bol súčasťou juniorského výberu kanadskej reprezentácie v roku 2018 a je jedným z mála hráčov, ktorí nekomentovali obvinenia zo skupinového znásilnenia.