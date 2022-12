Dvorský sa pred šampionátom cíti skvele. Čiernik vie, čo bude najdôležitejšie

Minikemp si rozložila vo Zvolene, kde momentálne trénuje šestnásť hokejistov. Pätnásť z nich pocestuje vo štvrtok do Kanady na záverečnú časť prípravy v mestečku Truro.

ZVOLEN. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa od pondelka pripravuje na majstrovstvá sveta juniorov , ktoré sa budú od 26. decembra do 5. januára konať v kanadských mestách Halifax a Moncton.

"Všetci chceme vyhrávať a s tým ideme aj na majstrovstvá sveta. Máme skupinu, v ktorej vieme hrať s hocikým. Disponujeme dobrými hráčmi, ktorí sa k nám pripoja z Kanady a USA.

Nechýbajú nám skúsenosti z predchádzajúcich majstrovstiev sveta. Verím tomuto tímu, môžeme niečo dosiahnuť. Sme dobrá partia, viacerí hráči dlhšie pohromade, vieme spolu hrať, takže by to mohlo skončiť dobre."

Čiernikovi sa vo Švédsku darí. Dobrú formu ukázal aj na novembrovom turnaji slovenskej reprezentačnej dvadsiatky vo Švajčiarsku.

"Myslím si, že mi celkom vyšiel turnaj vo Švajčiarsku a sebavedomie som si zobral so sebou aj do klubu. Teraz sa mi celkom darí a rád by som v tom pokračoval," dodal Čiernik.