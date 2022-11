Na ľade o sebe vždy vedia. Rýchle krídla najradšej čapujú Dvorskému na strelu

„Je to najsilnejší útok, ktorý momentálne v Európe máme. Verím, že chalanom to pôjde výborne a zložíme kvalitnú formáciu smerom k juniorským majstrovstvám sveta,“ prezradil na zraze Feneš.

Naposledy sa predstavili na majstrovstvách sveta hráčov do osemnásť rokov 1. divízie, kde pomohli Slovenku postúpiť do elitnej kategórie. Trojica ovládla aj tímové štatistiky. Čiernik s Dvorským strelili v piatich zápasoch päť gólov.

„Podpichujeme sa na ľade i mimo neho. Vždy sa na chalanov teším, keď idem do reprezentácie,“ prezradil sedemnásťročný center.

Na letnom juniorskom šampionáte sa predstavil iba Dalibor Dvorský. Čiernik nemohol cestovať do Kanady vzhľadom na covidové obmedzenia spojené so vstupom do krajiny. Išlo o administratívnu záležitosť, ktorá sa medzičasom stihla vyriešiť.

„Teraz sa môžem sústrediť na vlastné výkony a nie papiere,“ načrtol osemnásťročný syn bývalého reprezentanta Ivana Čiernika.