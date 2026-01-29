Mládežnícky reprezentant Česka zostáva v Žiline. Vážim si to, uviedol

Adrien Bartovič
TASR|29. jan 2026 o 14:06
Osemnásťročný hokejista prišiel do klubu v decembri minulého roka.

Osemnásťročný český hokejista Adrien Bartovič zostáva súčasťou Vlci Žilina do konca aktuálnej sezóny. Mládežnícky reprezentant Česka prišiel k účastníkovi Tipsport ligy na hosťovanie z Liberca.

Bartovič sa pripojil k Žilinčanom v polovici decembra, v 12 zápasoch zaznamenal tri góly a jednu asistenciu. Pôvodne malo jeho hosťovanie skončiť 31. januára.

„Som rád, že Vlci chceli, aby som ostal v tíme do konca tejto sezóny. Vážim si to, že môžem hrať mužský hokej práve v Žiline. Cítim sa tu dobre.

Určite tomu pomohli aj góly a body na mojom konte. Získal som väčšie herné sebavedomie a som rád, že môžem ďalej napredovať,“ uviedol Bartovič pre oficiálnu klubovú webstránku.

