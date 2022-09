Ešte som nič nedokázal, tvrdí Sýkora po vydarenom kempe v New Yorku Rangers

Slovenský útočník ADAM SÝKORA opustil prípravný kemp New Yorku Rangers a deň po prílete na Slovensko odohrá prvé stretnutie za HK Nitra v Tipos extralige. Osemnásťročný mladík nazbieral v zámorí veľmi veľa skúseností a poznatkov. Manažéra “jazdcov“ zaujala najmä jeho pracovná morálka a charakter. Sýkora sa aj po príchode do Nitry drží nohami pevne na zemi.

V rozhovore sa dozviete: - Aké sú jeho prvé dojmy z kempu?

- Ktorá z hviezd mu ako prvá podala ruku?

- Ako ho postrašili hráči pri zvalcovaní Šesťorkina?

- S kým bol z Nitry najviac v kontakte?

- Aké sú jeho rituály pred zápasom?

Kedy ste prišli na Slovensko? Vo štvrtok ráno som priletel do Viedne a domov som sa dostal niekedy na obed. Aké sú vaše prvé dojmy z kempu New York Rangers?

Excelentné. Veľmi som si to užil. Som nesmierne rád, že som mohol byť s hráčmi NHL. Z kempu nováčikov som sa dokázal dostať do prípravného kempu Rangers. Odohral som aj jeden zápas. Bol to pre mňa bonus, s ktorým som nepočítal.

Získal som veľa skúseností a naučil som sa niečo nové od najlepších hráčov. Dalo mi to veľa vecí do budúcna a posunulo ma to vpred. Som veľmi rád, že som mohol tento kemp absolvovať. Aký bol rozdiel medzi nováčikovským a prípravným kempom? V nováčikovskom kempe boli prevažne hokejisti, ktorí boli draftovaní aj v minulých rokoch. Všetkých nás detailne sledovali. Do ďalšieho prípravného kempu pozvali hráčov, ktorí sa ukázali v dobrom svetle.

Adam Sýkora v drese New York Rangers. (Autor: Twitter New York Rangers)