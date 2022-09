Sýkora opúšťa kemp Rangers, definitívne sa vracia do Nitry

NEW YORK. Adam Sýkora oficiálne opúšťa kemp New Yorku Rangers. Klub to oznámil na svojej webovej stránke.

Vracia sa do HK Nitra. V slovenskej Tipos extralige strávi nasledujúcu sezónu. Strany sa na tomto riešení Sýkorovej budúcnosti dohodli vopred.

Osemnásťročný forvard odohral v drese tímu jeden prípravný duel. Rangers vyhrali nad New Yorkom Islanders 4:1, Sýkora bol dvakrát vylúčený. Ďalšie dva štarty pridal v zápasoch nováčikov proti Philadelphii Flyers.

V kempe "jazdcov" zostáva ešte 61 hokejistov, medzi nimi aj brankár Jaroslav Halák.