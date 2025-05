Slovenskí reprezentanti otvorene kritizujú Šatana. Komunikácia je základ, hovorí Sýkora

Priznal, že počas sezóny s ním nikto z vedenia reprezentácie nekomunikoval.

"Neviem, ako to mali ostatní, ale ja som až na konci sezóny komunikoval s Petrom Frühaufom. Myslím si, že komunikácia by mohla byť určite lepšia.

Nebudem si brať servítku pred ústa a hovoriť, že komunikácia bola dobrá. Nebola taká, aká by mala byť. Nie je to kritika, ale hovorím to preto, aby sa to zlepšilo do budúcnosti."