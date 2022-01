Potrebujeme od neho, aby sa zlepšil. Tréner Calgary hovorí o Ružičkovi

Slovensku dlho chýbal center na úrovni NHL. Práve Ružička by takým mohol byť. Flames sa starajú o to, aby úroveň jeho hokejových kvalít neprestávala stúpať.

Patrí k najmladším hráčom mužstva. Bratislavský rodák oslávi v máji 23 rokov a konečne sa začal udomácňovať v prvom tíme Calgary, kde to majú mladíci jeho kalibru vo všeobecnosti ťažšie.

Potom, čo bol koncom novembra povolaný do NHL, sa v nej drží až doteraz. Už viac ako dva mesiace.

Jeho hlavnou úlohou je vyhrávať buly. "Každý súper na to pristupuje iným štýlom," pokračuje. "Vhadzovanie je prvé, na čo sa pri striedaní sústredíte, takže logicky chcete začať výhrou."

"Je to veľký chlap, ktorý disponuje celou plejádou zručností. Je to len na ňom, akým smerom sa napokon bude uberať. Som však ochotný mať s ním trpezlivosť, pokiaľ ukáže pracovnú morálku."

"Treba povedať, že od neho potrebujeme, aby bol ešte lepší," podotkol hlavný tréner Darryl Sutter. Podľa neho by Ružička mohol začať svoju postavu využívať na agresívnejší štýl hokeja.

Adam je momentálne členom štvrtej formácie, tzv. "checking line". Predurčuje ho na to nedostatok skúseností i fyzické parametre.

Sutter zdôrazňuje, že si Ružička musí začať viac veriť na vhadzovaniach. V prebiehajúcom ročníku má úspešnosť na úrovni 46,3 percent. Priemer v Calgary je pritom 51,2-percentná úspešnosť, v profilige sú v tejto štatistike na 10. mieste.

"Je to o skúsenostiach, tréningu, študovaní," myslí si jeho spoluhráč Elias Lindholm, ktorý vyhráva veľa kľúčových vhadzovaní.

"Keď som prišiel do ligy, tiež mi to veľmi nešlo, ale postupom času som naberal skúsenosti a bol som ochotný trénovať. Ružička je veľký a silný, to je jeho výhoda. Zostáva mu sledovať videá a trénovať."

Ťažký prechod z farmy

Ružička bol na farme v Stocktone jedným z najlepších hráčov. Pred povolaním bol dokonca najlepším strelcom AHL. Na vyššom leveli ale pocítil, že musí uchopiť každú jednu, aj tú najmenšiu príležitosť.