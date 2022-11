Mladý Slovák vytlačil hviezdu. Ružička bude zrejme opäť v elitnom útoku

CALGARY. Calgary Flames sa v noci z pondelka na utorok o 2.30 stretne na domácom ľade s Los Angeles Kings. Hrať by mal aj Adam Ružička.

Ako informuje Salim Nadim Valji, reportér televízie TSN, Slovák by mal nastúpiť v prvej formácii, a to napriek tomu, že sa do zostavy vracia hviezdny Jonathan Huberdeau. Ten by mal hrať až v tretej lajne.