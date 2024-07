Nasleduje úspešného brata. Reprezentácia pre mňa znamená veľa, hovorí Adam Nemec

PIEŠŤANY. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov začala v pondelok v Piešťanoch druhý blok prípravy na prestížny turnaj Hlinka Gretzky Cup 2024, ktorý sa uskutoční od 5. do 10. augusta v kanadskom Edmontone.

"Vnímame to ako každý turnaj. Nepozeráme sa na MS, ktoré už boli, ale na to, čo bude teraz a sústredíme sa rovnako na každý duel. Pre mňa to znamená veľa, všetky zápasy v reprezentačnom drese sú pre mňa ocenenie," povedal Nemec, ktorého starší brat Šimon, v súčasnosti obranca New Jersey Devils v NHL, bol súčasťou strieborného tímu v roku 2021.

"Spomínam si na to, bol som vtedy na tribúne, pozeral som asi štyri zápasy. Bol to veľmi dobrý hokej a veľký zážitok. Šimon chce, aby som si to zažil sám, ale keď chcem, tak mi poradí," vyjadril sa k úspešnému turnaju útočník HK Nitra.