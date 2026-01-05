Do zámoria mieri aj mladší brat Nemca. Bude spoluhráčom ďalšieho Slováka

Posledné dve sezóny odohral v drese HK Nitra.

Hokejový klub Sudbury Wolves oznámil príchod slovenského útočníka Adama Nemca. Rodák z Liptovského Mikuláša bol vybraný v druhom kole draftu CHL 2024 ako 96. hráč v poradí a po novom sa stáva súčasťou tímu pôsobiaceho v OHL.

„Sme nadšení, že môžeme Adama prijať do nášho hokejového klubu. Vysoko sme si ho cenili už počas draftu CHL Import 2024 a od letného stretnutia máme výborný vzťah s ním aj jeho poradcom.

Adam prináša veľkosť, rýchlosť a skúsenosti z mužského hokeja. Má za sebou solídny medzinárodný životopis a pochádza zo silnej hokejovej rodiny,“ uviedol viceprezident a generálny manažér Sudbury Rob Papineau.

Devätnásťročný ľavoruký útočník meria 195 centimetrov a váži 84 kilogramov. Posledné dve sezóny odohral v drese HK Nitra v slovenskej lige.

V októbri ho NHL Central Scouting zaradil do kategórie „B“ na zozname hráčov sledovaných pre draft NHL 2026, čo naznačuje možný výber v druhom až treťom kole.

Fanúšikovia Wolves ho môžu poznať z MS do 20 rokov 2026, na ktorých zaznamenal v piatich zápasoch päť bodov za jeden gól a štyri asistencie.

Spolu s Jánom Chovanom, ktorý je takisto hráčom Sudbury, bol súčasťou slovenských výberov na MS do 18 rokov v rokoch 2024 a 2025, kde Slováci v oboch prípadoch bojovali o bronzové medaily.

Nemec je mladším bratom obrancu New Jersey Devils a dvojky draftu NHL z roku 2022 Šimona Nemca.

„Som nesmierne nadšený, že sa môžem pridať k rodine Wolves. Teším sa na stretnutie s trénermi, spoluhráčmi aj fanúšikmi,“ povedal po podpise zmluvy Adam Nemec.

