VIDEO: Vydarený debut v Kanade. Adam Nemec strelil gól hneď v prvom zápase

Slovenský útočník Adam Nemec má za sebou vydarený vstup do kanadskej juniorskej súťaže OHL.
Vo svojom prvom zápase v drese Sudbury Wolves sa dokázal strelecky presadiť, keď zaznamenal premiérový gól v zámorí.
Jeho tím však napokon nestačil na Sault Ste. Marie a prehral vysoko 2:6. Devätnásťročný krídelník si okrem presného zásahu pripísal aj tri mínusové body.
VIDEO: Premiérový gól Nemca v OHL
O jednu mínusku viac si pripísal Nemcov slovenský spoluhráč Ján Chovan.
Rodák z Liptovského Mikuláša prišiel do Sudbury z Nitry priamo po skončení juniorského šampionátu do 20 rokov.
Pod Zoborom odohral od začiatku sezóny 28 zápasov, v ktorých získal 15 bodov za tri góly a dvanásť asistencií.
V novom pôsobisku sa gólom uviedol aj Jakub Chromiak. Dvadsaťročný obranca využil početnú výhodu v 16. minúte duelu na ľade Brandfordu
Bulldogs, no jeho tím Niagara IceDogs prehral 2:4. Chromiak odohral prvý zápas od výmeny z Kitcheneru Rangers, kde nazbieral 22 bodov (6+16) v 38 stretnutiach.
VIDEO: Premiérový gól Chromiaka za Niagaru