VIDEO: Vydarený debut v Kanade. Adam Nemec strelil gól hneď v prvom zápase

Adam Nemec
Adam Nemec (Autor: IIHF)
Sportnet, TASR|8. jan 2026 o 09:56
V novom pôsobisku sa gólom uviedol aj Chromiak.

Slovenský útočník Adam Nemec má za sebou vydarený vstup do kanadskej juniorskej súťaže OHL.

Vo svojom prvom zápase v drese Sudbury Wolves sa dokázal strelecky presadiť, keď zaznamenal premiérový gól v zámorí.

Jeho tím však napokon nestačil na Sault Ste. Marie a prehral vysoko 2:6. Devätnásťročný krídelník si okrem presného zásahu pripísal aj tri mínusové body.

VIDEO: Premiérový gól Nemca v OHL

O jednu mínusku viac si pripísal Nemcov slovenský spoluhráč Ján Chovan.

Rodák z Liptovského Mikuláša prišiel do Sudbury z Nitry priamo po skončení juniorského šampionátu do 20 rokov.

Pod Zoborom odohral od začiatku sezóny 28 zápasov, v ktorých získal 15 bodov za tri góly a dvanásť asistencií.

V novom pôsobisku sa gólom uviedol aj Jakub Chromiak. Dvadsaťročný obranca využil početnú výhodu v 16. minúte duelu na ľade Brandfordu

Bulldogs, no jeho tím Niagara IceDogs prehral 2:4. Chromiak odohral prvý zápas od výmeny z Kitcheneru Rangers, kde nazbieral 22 bodov (6+16) v 38 stretnutiach.

VIDEO: Premiérový gól Chromiaka za Niagaru

Tabuľka OHL

OHL

