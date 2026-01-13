Zo Slovákov najvyššie v rebríčku obranca Trenčína. Koľko Slovákov draftujú NHL kluby?

Najvyššie postaveným slovenským hokejistom v rebríčku Centrálnej skautingovej agentúry NHL pre draft 2026 je Adam Goljer.
Obranca Dukly Trenčín figuruje po MS hráčov do 20 rokov na 13. mieste medzi korčuliarmi pôsobiacimi mimo Severnej Ameriky. Medzi nimi je najvyššie švédsky útočník Ivar Stenberg.
V rovnakom rebríčku figurujú aj slovenskí útočníci Tomáš Chrenko (16. miesto), Adam Nemec (29.), Lucian Bernát (35.), obranca Jakub Floriš (54.), útočníci Samuel Karšay (64.), Michal Jakubec (67.), Ivan Matta (105.), obranca Roderik Černák (116.), útočníci Michal Ondrejčák (121.) a Adam Obušek (125.).
Draft sa uskutoční koncom júna v Buffale a najväčším favoritom na pozíciu jednotky bude kanadský útočník Gavin McKenna. Ten figuruje na prvom mieste veľkej väčšiny preddraftových rebríčkov.
V prebiehajúcej sezóne pôsobí v univerzitnej súťaži NCAA. Na nedávnych MS hráčov do 20 rokov nazbieral 14 kanadských bodov v 7 zápasoch. McKenna je líder rebríčka korčuliarov pôsobiacich v Severnej Amerike. Za ním nasleduje Keaton Verhoeff.
V tomto rebríčku je zo Slovákov najvyššie útočník Tobias Tomík z Vancouveru Giants, ktorý figuruje na 154. mieste. Okrem neho je v poradí aj útočník Matej Stankoven (Brampton) na 172. pozícii.
V rebríčku brankárov zo Severnej Ameriky nefiguruje Slovák. Samuel Hrenák z Dukly Trenčín je na 10. mieste v poradí brankárov, ktorí pôsobia v sezóne 2025/2026 v Európe.