Víťazstvo bolo zaslúžené, zhodnotil autor víťazného gólu Drgoň

POPRAD. Hokejisti HK Poprad potvrdili predchádzajúce dve víťazstvá a v piatok zdolali na domácom ľade HC Košice. V 31. kole Tipos extraligy triumfovali 4:2, keď rozhodujúci presný zásah zaznamenal opäť ako v Spišskej Novej Vsi obranca Adam Drgoň. Ten si pripísal už štvrtý víťazný gól v sezóne a v tejto štatistike je líder spomedzi ligových obrancov. "Kamzíci" uspeli proti Košiciam prvýkrát v sezóne a po treťom triumfe za sebou sa priblížili k 6. miestu zaručujúcemu priamy postup do štvrťfinále. Michalovce majú náskok troch bodov a jeden zápas k dobru.

"Duel bol dobrý. Košice sú ťažký súper, ale naša hra sa zdvíha od zápasu k zápasu. Myslím si, že víťazstvo bolo zaslúžené a chceme pokračovať v týchto výkonoch aj ďalej a dostať sa do šestky. V tretej tretine to bolo o góle, našťastie sme ho dali my a máme tri body," povedal Drgoň, ktorý v 44. minúte svojím 6. gólom v sezóne upravil na 3:2.

Chceme ísť v tabuľke vyššie Popradčania v uplynulých troch zápasoch strelili 12 gólov a nechali zabudnúť na domáce prehry s Liptovským Mikulášom (0:2) a Zvolenom (0:6), v ktorých nestrelili gól aj keď mali dokopy 75 striel. "Takto to v športe chodí a netreba za tým nič hľadať. Niekedy netrafíte ani futbalovú bránu a inokedy vám padne všetko. Verím, že sa to otáča v náš prospech, ale hlavne sme zlepšili našu hru a prichádzajú víťazstvá. Chceme ísť v tabuľke vyššie a potrebujeme bodovať v každom stretnutí. Do konca základnej časti zostáva trinásť kôl a nie je čas na zaváhanie," skonštatoval Drgoň. Otvárací gól stretnutia strelil útočník tretej formácie Andrej Kukuča, ktorý sa presadil po troch dueloch. "Myslím si, že to bol vyrovnaný zápas a hral sa rýchly hokej. Sú to pre nás dôležité body a sme radi za víťazstvo. Veríme, že víťaznú sériu potiahneme aj ďalej," uviedol Kukuča. Duel poznačila pomerne dlhá prestávka, ktorú zapríčinila výmena rozbitého plexiskla na mantineli po 33 sekundách od začiatku druhej časti. "Bola to dlhšia prestávka, ale obidva tímy mali rovnaké podmienky a neovplyvnilo nás to. Máme kvalitný tím, veríme jeden v druhého a dúfame, že to bude takto pokračovať," povedal Kukuča, ktorý strelil svoj siedmy gól v sezóne.

Dva góly pridal Lotyš Razgals Košičania striedajú v uplynulých zápasoch víťazstvá s prehrami. "Nezačali sme najlepšie, keď sme hneď dostali gól. Podarila sa nám však konečne druhá tretina, pretože v predchádzajúcich dueloch sa nám to nedarilo. Inkasovali sme zo situácie o ktorej sme si hovorili počas prestávky. Dostali sme sa hlboko do pásma, čo nás podľa mňa stálo víťazstvo.

Nesplnili sme pokyny, ktoré od nás vyžadoval tréner pred treťou tretinou. Poprad v záverečných desiatich minútach výborne bránil a aj keď mal Chovan ešte šancu, domáci brankár ju chytil. Pokazili sme si to sami," uviedol hosťujúci obranca Jakub Ferenc, ktorý sa vyjadril a k striedaniu brankárov pred začiatkom tretej dvadsaťminútovky: "Riečický mal menšie zranenie, ale to nás neovplyvnilo. Jaro nás podržal, no pri druhej strele sme mu nepomohli a dostal gól. V priebehu tretej tretiny však ukázal svoje kvality a vychytal ďalšie dve, tri šance." "Kamzíkov" potiahol za triumfom dvoma gólmi Frenks Razgals. Dvadsaťšesťročný lotyšský útočník prišiel do Popradu v novembri a proti Košiciam zaznamenal prvý viacbodový zápas. Podľa trénera domácich Petra Mikulu bola snaha tímu veľmi vysoká aj keď sa súper dostal do vedenia: "Myslím si, že Košice v tejto sezóne ukazujú svoju kvalitu. Poskladali mužstvo, ktoré je v útočnej fáze veľmi nebezpečné. Museli sme si ich prečítať a eliminovať ich obrovskú výhodu v útoku. Ich hráči sú silní a vedia čo s pukom. Druhá tretina z našej strany nebola ideálna, ale podarilo sa nám vyrovnať. V tretej časti chceli oba tímy zvíťaziť. Našťastie sme boli v tých vzájomných chybách úspešnejší a preto sme v zápase triumfovali."