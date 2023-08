Michalovce v príprave nezaľáhali. Fanúšikovia sa tešia na Škorvánka, v tíme je aj americký Slovák

MICHALOVCE. Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce začali spoločnú prípravu na ľade s takmer kompletným kádrom, aký by mal vstúpiť do sezóny 2023/2024. Športový manažér Marek Mašlonka aj tréner Peter Kúdelka ešte prezradili vážny záujem o zahraničného krídelníka, ktorého príchod by mal uzavrieť káder.

Káder HK Dukla Ingema Michalovce: Brankári: Matej Gajan, Vladimír Glosár, Stanislav Škorvánek, Tobias Smolko Obrancovia: Sena Acolatse, Martin Bodák, Jakub Cibák, Ivan Glazkov, Stanislav Jasečko, Marek Korenčík, Miroslav Macejko, Christián Michalčin, Vladimír Mihalik, Milan Pišoja, Adam Stripai Útočníci: Peter Bjalončík, Matúš Bodnár, Dávid Buc, Mitchell Heard, Michal Kabáč, Ivan Matta, Max Newton, Matúš Paločko, Vadim Pereskokov, Pavol Prokopovič, Mathew Santos, Samuel Solenský, Jakub Suja, Marek Valach, Adam Varga, Filip Vašaš

Štvrtý tím uplynulého ročníka si prípravu spestril spoločným sústredením v prírode, ktoré hráčov preverilo po rôznych stránkach.

HK Dukla Ingema Michalovce na prvom tréningu. (Autor: TASR)

V kádri je zatiaľ šesť hráčov s iným ako slovenským pasom, takže legionársky limit (sedem cudzincov v zápase) ešte dovoľuje angažovať ďalšieho.

Túto možnosť zrejme vedenie klubu využije. "Na 98 percent sme kompletní. Ešte máme otvorené jedno miesto pre zahraničného hráča, krídelníka. Chceme, aby to bol naozaj kvalitný hráč a posila nášho mužstva. Náš cieľ je mať konkurenciu na každom poste tak, aby hráči boli motivovaní pracovať na vrchole svojich síl," uviedol tréner Peter Kúdelka, ktorý skladal mužstvo v symbióze s vedením klubu: "Vždy je to o spolupráci, ale na 95 percent sme sa zhodli.

Prípravné zápasy HK Dukla Ingema Michalovce štvrtok, 10. augusta: Michalovce – MHk 32 Liptovský Mikuláš štvrtok, 17. augusta: MHk 32 Liptovský Mikuláš - Michalovce utorok, 22. augusta: Michalovce – Cracovia Krakov piatok, 25. augusta: HK Poprad – Michalovce utorok, 29. augusta: Michalovce - Budapest Jégkorong Akadémia piatok, 1. septembra: Michalovce – HK Poprad pondelok, 4. septembra: HC Frýdek-Místek – Michalovce streda, 6. septembra: VHK Vsetín - Michalovce štvrtok, 7. septembra: LHK Jestřábi Prostějov - Michalovce

Veríme, že sa nám podarilo splniť zámer byť lepší ako minulý rok a najmä v efektivite streľby budeme úspešnejší ako minulý rok." Vysokohorskí nosiči Po sezóne 2022/23 prišlo k viacerým pohybom v kádri a urýchliť zoznamovanie s cieľom vytvoriť súdržný tím mal pomôcť aj teambuilding.

Kapitán HK Dukla Ingema Michalovce Vladimír Mihálik. (Autor: TASR)

Ten podľa Mareka Mašlonku splnil svoj účel. "Vysadili sme ich pri obci Hlivištia v okrese Sobrance na štyroch rôznych miestach. Dostali inštrukcie, ako sa majú dostať na spoločnú chatu. K tomu dostali naložené krosná ako vysokohorskí nosiči. Niektorí mali ťažšiu cestu, iní ľahšiu. Myslím, že najdlhšia trvala vyše päť hodín. Našťastie sme im nechali mobily, niektorí by sa tam túlali možno doteraz. Postupne sa dostali na chatu, na ktorej si postavili základný tábor, stany a spali pod holým nebom. Mali tam niekoľko spoločných aktivít vrátane toho, čo zlepšiť do budúcej sezóny. Malo to hlavu a pätu a myslím si, že to dopadlo veľmi dobre," poznamenal Mašlonka.

Škorvánek ostáva K správam, ktoré fanúšikov michalovského klubu najviac potešili, patrilo zotrvanie brankára Stanislava Škorváneka. V play-off 2023 mal veľký podiel na víťazných sériách s Trenčínom a Slovanom Bratislava a tím aj jeho zásluhou potrápil neskoršieho majstra HC Košice v sedemzápasovej semifinálovej sérii.

Brankár HK Dukla Ingema Michalovce Stanislav Škorvánek. (Autor: TASR)

Životná sezóna 27-ročného brankára vyvrcholila jeho premiérovou účasťou na svetovom šampionáte, po ktorom sa objavilo niekoľko špekulácií o "Škorviho" odchode z Michaloviec. V klube mal však platnú zmluvu a napokon by malo dôjsť k jej naplneniu. "Niečo sa riešilo, no napokon to nevyšlo. Sklamaný som bol asi jeden alebo dva dni, ale potom som sa začal tešiť na to, že sa vraciam do Michaloviec. Mám dobrú pozíciu a pracujeme na tom, aby sme potvrdili vydarenú minulú sezónu," poznamenal Škorvánek.

Slovenský pas až v 22 rokoch Zaujímavým menom na súpiske michalovského tímu je 22-ročný krídelník Adam Varga. Napriek slovenskému pôvodu mal dlho iba americký pas, slovenský získal až v roku 2023. Jeho rodičia pochádzajúci zo Starej Ľubovne odišli do Ameriky a angažmán v Michalovciach pre neho znamená iba druhú návštevu Slovenska.

Nová posila HK Dukla Ingema Michalovce americký útočník so slovenským pasom Adam Varga. (Autor: TASR)

Prvú absolvoval ešte ako sedemročný. V uplynulej sezóne odohral štyri zápasy v zámorskej súťaži ECHL v drese Orlando Solar Bears, predtým pôsobil v kanadskej juniorskej lige OHL: "Po angažmáne v Orlande som vymenil agenta, ktorý ma informoval o záujme z Michaloviec. Volal mi aj (športový manažér) Marek Mašlonka a povedal mi o tom, ako to v klube funguje. Máme výborne fungujúci klub a myslím si, že opäť môžeme zažiť úspešnú sezónu."

Do kádra pribudlo aj viacero hráčov, ktorí v nedávnych sezónach pôsobili v extralige. Patrí k nim aj obranca Martin Bodák, ktorý zamieril do Michaloviec z Nitry.

Tréner HK Dukla Ingema Michalovce Peter Kúdelka. (Autor: TASR)