Čiliak o prestrelke: Akoby sme sa pozbierali z rybníka a išli dávať iba góly

Nádejný stav však neudržali, keď v čase 59:49 Peter Zuzin poslal zápas do predĺženia. V ňom sa šťastena vďaka gólu obrancu Oldricha Kotvana priklonila na stranu Zvolenčanov.

"Hoci sme celý čas viedli, napokon sme dve minúty pred koncom prehrávali. Podarilo sa nám vyrovnať, v predĺžení dať gól, takže máme dva body, za čo sme radi. Ale inkasovať doma šesť gólov, to je veľmi veľa," priznal podľa webu HKM Zvolen asistent domáceho trénera Andrej Kmeč.

Pravá ruka zvolenského kouča Petra Oremusa priznala, že napriek atraktívnemu priebehu bolo v stretnutí príliš veľa individuálnych chýb. Cení si však, že mužstvo v závere duelu za nepriaznivého stavu zabralo.

"Klobúk dole pred chlapcami, že nepriaznivý vývoj na konci otočili a dobre ubránili i presilovky súpera. Dnes rozhodlo i to, že my sme využili presilovky a ukázali sme najmä vôľu bojovať až do konca," dodal Kmeč.