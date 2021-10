Za bitku bez rukavíc vylúčenie zo zápasu? Hráč Košíc to označil za nezmysel

KOŠICE. „Priznám sa, že tieto nové pravidlá vôbec nepoznám. Netuším, ako to funguje. Nič ohľadne bitiek som si ani neštudoval, pretože ja sa často nezvyknem biť. Ak by ma niekto išiel biť, schoval by som sa do korytnačky (chránič chrbtice, pozn.),“ povedal útočník HC Košice Pavel Klhůfek.

Jeho spoluhráča Mareka Bartánusa v piatkovom zápase Tipos extraligy medzi Košicami a Novými Zámkami (4:0) rozhodcovia vylúčili v prvej tretine.

Dôvodom bola bitka s obrancom hostí Andrejom Hatalom. Podľa nových pravidiel dostane hráč, ktorý pri bitke zhodí rukavice, trest 5 minút plus osobný trest do konca zápasu za hrubosť.