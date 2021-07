Odmietol ponuky z KHL. Môžu sa diváci na Slovensku tešiť na veľkú šou?

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti nováčika HK Spišská Nová Ves odštartovali záverečnú časť prípravy na novú sezónu Tipos extraligy. K tímu sa pred prvým tréningom na ľade pripojil aj bývalý reprezentačný brankár Július Hudáček, ktorý je momentálne bez angažmánu a nevylúčil ani štart v najvyššej súťaži. Hudáček vytvoril na úvodnom tréningu brankársku trojicu s Marcelom Melicherčíkom a Filipom Surákom.

Čoskoro bude trojnásobný otec "Dohodol som sa s manažérom Rišom Rapáčom a trénermi, ktorí mi umožnili trénovať s tímom. Myslím si, že to bude obojstranne výhodné. Chlapcom sa pokúsim pomôcť na tréningoch skúsenosťami a zároveň som rád, že s nimi môžem trénovať," povedal Hudáček.

"Inak by som sa totiž musel pripravovať sám a to je pre brankára to najťažšie. Potrebujem sa pripraviť na sezónu, hoci v tejto chvíli neviem, kedy ani kde do nej naskočím. Mám nejaký plán, no keďže som si už niečo preskákal, tak viem, že sa veci môžu zmeniť zo dňa na deň," priznal. V uplynulých troch ročníkoch si obliekal dres Spartaka Moskva v KHL, no na sezónu 2021/2022 zatiaľ nemá angažmán.

Jeho rozhodovanie o novom pôsobisku ovplyvňuje aj očakávané narodenie tretieho dieťaťa, ktoré by malo prísť na svet v septembri. "Chcem pomôcť manželke. Mal som asi sedem ponúk, no niektoré nevychádzali finančne, iné boli z veľmi vzdialených lokalít, ktoré sme momentálne nemohli akceptovať. Všetko má svoj čas a neobávam sa, že by som nepodpísal. Chabarovsk a Vladivostok som musel odmietnuť pre to, že je to veľmi ďaleko," povedal Hudáček pre TASR.

Pobije sa Hudáček o post jednotky Spišiakov s Marcelom Melicherčíkom? (Autor: TASR)

Klubu pomáha aj finančne V najvyššej slovenskej súťaži si v rokoch 2009 až 2011 spravil výborné meno, keď HC Košice pomohol k zisku majstrovského hetriku. Následne sa jeho kariéra odvíjala v zahraničí, predovšetkým vo Švédsku a v KHL. Šanca, že v drese Spišiakov naskočí do extraligovej sezóny 2021/2022, nie je nereálna.

"Počas tohto týždňa mám stretnutie s agentom, ktorý vravel, že je lepšie chytať. Extraliga išla hore a aj mne by to pomohlo. Jednoducho, som otvorený aj tejto možnosti," priznal účastník siedmich MS, ktorý po šampionáte v Rige ukončil reprezentačnú kariéru. Momentálne upriamuje pozornosť na rodinu a na kariéru v klube, pričom tomu materskému pomáha aj finančne.

"Už vlani sme mali s Rišom Rapáčom určitú spoluprácu a tá bude pokračovať aj tentoraz. Jedna vec je A-mužstvo, no druhá je mládež. Dôležité je, aby sme k hokeju pritiahli čo najviac detí. Musíme hrať, tak aby sme boli konkurencieschopní. Viem, že to bude ťažké, zvlášť v tejto dobe. Spišská je odkázaná na to, aby chodili diváci. Aj tých 50 percent kapacity štadióna by nám pomohlo. Nechcem, aby išlo iba o epizódu na jednu sezónu, hoci viem, že bude veľmi ťažké to udržať."

Hľadajú ešte prvého centra Hráčov Spišskej Novej Vsi povedie aj v extraligovej sezóne tréner Miroslav Mosnár, ktorý doviedol tím k postupu do najvyššej súťaže. V príprave na nový ročník čakajú jeho tím zaujímavé zápasové konfrontácie. "V závere druhého týždňa prípravy odohráme domáce zápasy s Krakovom a Michalovcami. Následne nás čakajú Tatranský pohár v Poprade a aj medzinárodný turnaj v Paríži. Zápasy s mužstvami mimo našej ligy vnímame ako vítanú časť prípravy," povedal Mosnár, ktorý mal na prvom tréningu takmer kompletný káder.

Tréner Miroslav Mosnár víta hráčov na prvom tréningu záverečnej časti letnej prípravy. (Autor: TASR)

Chýbali iba niektorí legionári, ktorí by sa mali pripojiť v najbližších dňoch. Káder pre sezónu je už takmer hotový, hlavný kormidelník vidí ešte jedno voľné okienko. "Obzeráme sa ešte po centrovi do prvej formácie. Trh nám ponúka rôzne možnosti, uvidíme, ako sa rozhodneme." Na skúške Čech známy zo Zvolena V kádri Spišiakov ostalo viacero hráčov, ktorí v sezóne 2020/2021 vybojovali postup zo Slovenskej hokejovej ligy. Jednou z nových tvárí je český obranca Karel Kubát. Ten si slovenskú extraligu v minulosti vyskúšal v drese HKM Zvolen.

Hokejisti Spišskej Novej Vsi na prvom tréningu na ľade pred vstupom do Tipos extraligy. (Autor: TASR)