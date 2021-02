Boli v kríze, šéf klubu hovoril o čiernej more. Pohár bral nečakaný víťaz

POPRAD. „Verím, že utorková čierna mora sa už nezopakuje. Nechcem, aby sme slabé výkony posúvali k ešte slabším. To sa musí radikálne otočiť,“ hovoril pred finále Tipsport Kaufland Cupu pre klubový web prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.

Líder Tipos extraligy mal navyše sľúbené odmeny v prípade finálového úspechu.

„Ak sa hráčom podarí vyhrať pohár, niečo som im už prisľúbil aj ja sám. Ak na to bude priestor a možnosť, odmeny určite dostanú,“ vravel v decembri riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi v rozhovore pre Sportnet.

Popradčania v niektorých momentoch finále s Nitrou pôsobili kŕčovito a robili príliš veľa individuálnych chýb. V ofenzíve ich ťahala iba elitná formácia s Haščákom, Skokanom a Svitanom.

Dvojgólový Dávid Skokan priznal, že malé klzisko v Detve im robilo problémy. Veľké množstvo súbojov a bitiek pripomínalo play-off hokej.

„Je to nádhera. K finále emócie patria. My máme niečo od vedenia klubu prisľúbené a ideme si za svojím cieľom,“ vravel v prestávkovom rozhovore pre RTVS Skokan. O aké odmeny bojujú bližšie nešpecifikoval. „To nemôžem prezradiť,“ vravel s úsmevom.

Mikula hovoril o premotivovanosti

Poprad prešiel do finále pohára bez jedinej porážky.

Nitrania prehrali až trikrát, no v rozhodujúcom zápase zdolali favorita 5:3 a tešili sa zo zisku pohára.

Najväčšiu radosť z neho mal kanadský brankár Evan Cowley. S trofejou nad hlavou krúžil po ľade, hoci na tribúnach neboli žiadni diváci.

„Oba tímy si prešli pohárom rôznymi cestami. My sme hlavne v začiatku súťaže dávali priestor mladým hráčom. Do finále sme už nasadili to najlepšie, čo sme mali k dispozícii,“ povedal pre RTVS tréner Nitry Antonín Stavjaňa.

Za jeden z rozhodujúcich faktorov úspechu označil skúsený lodivod výrazne zlepšený výkon v útoku.

„Bolo vidieť ako z tímu spadla ťarcha po strelených góloch. Zlepšili sme pohyb a výborne sme zvládli aj emócie,“ uviedol Stavjaňa.