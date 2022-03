Slováci vo štvrtok spoznajú súperov v kvalifikácii o ME 2024

Pred žrebom sú Slováci v treťom výkonnostnom koši zo štyroch, "spoločnosť" im robia výbery Bosny a Hercegoviny, Litvy, Lotyšska, Izraela, Turecka, Rumunska a Grécka.

Štvrtkový žreb určí zloženie ôsmich štvorčlenných skupín, z každej na ME postúpia po dva najvyššie umiestnené tímy a okrem nich aj štyri najlepšie tímy na 3. priečkach. V ich prípade sa do úvahy budú brať len výsledky proti prvým dvom v skupine.

Podľa SZH maximálne štyri najhoršie družstvá umiestnené na posledných miestach budú musieť hrať pri ME 2026 tzv. relegation round. Kvalifikácia o postup na ME 2024 sa začne v októbri 2022, ďalšie termíny budú marec a apríl 2023. V každom z termínov odohrajú družstvá po dva zápasy.



Na ME v januári 2024 sa predstaví spolu 24 tímov. Istotu účasti na šampionáte už majú Nemci (organizátor), Švédi, Španieli a Dáni (medailisti z ostatných ME).