Hádzanárky Nórska oslavujú na ME rekordný titul, vo finále Dánsku nedali šancu

VIEDEŇ. Hádzanárky Nórska obhájili titul majsteriek Európy. V nedeľnom finále 16. ME vo Viedni si poradili s Dánkami jasne 31:23.

Škandinávske tímy si zopakovali kontinentálne finále spred dvoch rokov z Ľubľany. Nórky získali deviaty titul na predošlých jedenástich šampionátoch a zároveň tretí v rade.

Do zápasu však vstúpili lepšie ich súperky – prvý gól padol do ich siete až v piatej minúte zásluhou Heleny Elverovej Hagesövej. Úvodný polčas bol vyrovnaný a Nórky viedli len tesne 13:12, o gól do šatne sa postarala Henny Reistadová. Tá bola aj najlepšia strelkyňa celého zápasu.