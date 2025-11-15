Michalovce úspešne vstúpili do nového ročníka. S novou trénerkou zdolali holandského lídra

Hráčky Michaloviec sa tešia z gólu v prvom zápase 3. kola Európskeho pohára EHF v hádzanej žien H.V. Quintus - MŠK Iuventa Michalovce. (Autor: TASR)
Odveta je na programe už v nedeľu.

MICHALOVCE. Hádzanárky Iuventy Michalovce vstúpili úspešne do nového ročníka Európskeho pohára EHF. V prvom zápase 3. kola zdolali holandský H.V. Quintus 38:33.

Odveta proti aktuálnemu lídrovi tamojšej súťaže je na programe už v nedeľu o 15.30 h. Slovenský šampión hostí oba duely.

Iuventu viedla v sobotnom zápase už doterajšia asistentka Patrícia Wollingerová. Vedenie sa totiž vo štvrtok po neuspokojivých výsledkoch rozlúčilo s Michalom Lukačínom.

Holandský tím si pripísal vôbec prvú prehru v sezóne. V lige ešte v deviatich zápasoch neprehral a do 3. kola postúpil po dvoch triumfoch nad cyperskou Latsiou.

VIDEO: Trénerka Wollingerová hodnotí zápas

Európsky pohár EHF - 3. kolo:

H.V. Quintus - MŠK IUVENTA Michalovce 33:38 (13:17)

Najviac gólov: Boetersová 8, De Raafová 6/3, Van Zundertová 5 - Bačenková 8, Soskydová 6, Popovcová a Kowaliková po 5. Rozhodovali: Laron a Lindenbaum (obaja Izrael), 7m: 5/3 - 5/3, vylúčené: 4:2, 460 divákov

Hádzaná

