Michalovce úspešne vstúpili do nového ročníka. S novou trénerkou zdolali holandského lídra

MICHALOVCE. Hádzanárky Iuventy Michalovce vstúpili úspešne do nového ročníka Európskeho pohára EHF. V prvom zápase 3. kola zdolali holandský H.V. Quintus 38:33.
Odveta proti aktuálnemu lídrovi tamojšej súťaže je na programe už v nedeľu o 15.30 h. Slovenský šampión hostí oba duely.
Iuventu viedla v sobotnom zápase už doterajšia asistentka Patrícia Wollingerová. Vedenie sa totiž vo štvrtok po neuspokojivých výsledkoch rozlúčilo s Michalom Lukačínom.
Holandský tím si pripísal vôbec prvú prehru v sezóne. V lige ešte v deviatich zápasoch neprehral a do 3. kola postúpil po dvoch triumfoch nad cyperskou Latsiou.
VIDEO: Trénerka Wollingerová hodnotí zápas
Európsky pohár EHF - 3. kolo:
H.V. Quintus - MŠK IUVENTA Michalovce 33:38 (13:17)
Najviac gólov: Boetersová 8, De Raafová 6/3, Van Zundertová 5 - Bačenková 8, Soskydová 6, Popovcová a Kowaliková po 5. Rozhodovali: Laron a Lindenbaum (obaja Izrael), 7m: 5/3 - 5/3, vylúčené: 4:2, 460 divákov