Slovenky neberú prehru na úvod ME tragicky: Sme v inej pozícii ako Rakúšanky

Hostky tak skúšali ísť cez stred, kde súperky využili svoju fyzickú prevahu a elitný výkon predviedla aj domáca brankárka Lena Ivančoková.

"Neprekvapili nás, dnes už máme analýzy a videá. Vedeli sme, čo budú hrať, oni vedeli, čo budeme hrať my. Rozdiel je v tom, že Rakúšania majú domáci šampionát a pripravili družstvo vyslovene naň.

My tu máme mladý tím, ktorý má budúcnosť pred sebou. Prehra je smutná, ale nebral by som to tragicky. Nie sme v rovnakej pozícii ako súper, napriek tomu, že oni sú tu po 16 rokoch a my po desiatich," povedal Pčola.