Veľmi nám chýbali góly z protiútoku, povedal tréner. Slovenkám nevyšiel ani piaty pokus

Slovenským hádzanárkam nevyšiel ani piaty pokus získať body v EHF Euro Cupe. Pred stredajším súbojom proti Poľsku v Šali verili, že negatívnu sériu zlomia, ale napokon z toho bol trinásťgólový debakel 21:34.
Tréner Jan Beňadik po zápase neskrýval rozčarovanie najmä z výkonu v druhom polčase. Slovenky pritom ešte v 26. minúte jediný raz v zápase viedli (10:9), počas štyroch minút do konca polčasu však stihli nabrať trojgólové manko a po zmene strán už kopili chybu za chybou.
Po zmene strán inkasovali až 21 gólov. „Som nahnevaný, lebo ja si myslím, že defenzíva je naša silná stránka. Proti Poľsku sme to však vôbec neukázali, dostať doma 21 gólov za polčas je príliš,“ zhodnotil Beňadik.
Výsledok ho sklamal o to viac, že veril v zmazanie nuly na bodovom konte v tabuľke 1. skupiny súťaže: „My sme cítili, že to je v podstate jediná šanca získať nejaký bod. A prakticky celý polrok sa o tom bavíme, že to by mal byť ten zápas a napokon ho nezvládneme v druhom polčase.
Veľmi nám chýbali aj góly z protiútoku, to bolo z našej strany slabučké. S Rumunskom sme oba zápasy dali desať gólov z protiútoku, teraz to bolo úplne iné číslo. Vo finále sa ukázalo, že dievčatá cítili, že toto je ten zápas, v ktorom treba urobiť body a že im to asi trochu zviazalo ruky.“
VIDEO: Tréner Slovenska hodnotí zápas
Jeho zverenky pred mesiacom prehrali dvojciferným rozdielom aj v Rumunsku (19:32) a kouč na to v príprave na domáce decembrové ME musí reagovať.
Potrebujeme výkon od každej hračky
„Dostali sme sa do situácie, že sme dva zápasy po sebe nie úplne zvládli. Je to už na nejakú debatu, asi sa budeme musieť všetci spolu porozprávať. Vo štvrtok máme celý deň na regeneráciu a na analýzu týchto vecí.
My jednoducho potrebujeme výkon od každej hračky, pretože máme nejakú kvalitu iba ako tím. A pokiaľ ho každá hračka na palubovke neukáže, tak nemôžeme pomýšľať na dobré výsledky,“ zdôraznil slovenský kormidelník.
V nedeľu sa Slovenky rozlúčia s účinkovaním v Euro Cupe na severe Európy v súboji so stopercentným lídrom tabuľky Nórskom.
Pre úradujúce svetové i európske šampiónky a olympijské víťazky to bude navyše špeciálna príležitosť, keďže oficiálnu bodku za kariérou dá v rozlúčkovom zápase vo svojom rodnom Kristiansande legendárna brankárka, 46-ročná Katrine Lundeová.
Neočakáva sa od nás nejaký výsledok
„Nebude to nič jednoduché, ale my tam budeme hrať bez tlaku. Potrebujeme si len jednoducho povedať, akým spôsobom vieme riešiť jednotlivé situácie.
Neočakáva sa od nás nejaký výsledok, takže si myslím, že babám sa bude hrať ľahšie,“ verí Beňadik. Jeho tím v skupine už s určitosťou obsadí posledné štvrté miesto.
V stredu mu v zostave chýbala strelkyňa Barbora Lanczová z MTK Budapešť. „Ona sa zranila minulú sobotu v ligovom zápase. My s tým v podstate od nedele pracujeme a je to nastavené tak, že by s nami mala letieť do Nórska a tam uvidíme.
Zatiaľ to vyzerá, že by sa mohla stihnúť dať do zápasu do poriadku,“ dodal Beňadik.