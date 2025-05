Po troch rokoch sú späť na vrchole. Michalovce získali rekordný 15. titul

MOL liga - zápas 4. kola nadstavby o majstra SR

Tej by stačila na zaistenie titulu aj remíza, keďže pri rovnosti bodov by v prospech Michaloviec hrala lepšia bilancia vzájomných zápasov so Šaľou. Najlepšou strelkyňou tímu trénera Petra Kostku bola Karina Soskyda s piatimi gólmi, ktoré vsietila z hry.

Pre Iuventu je to prvá a jediná trofej v sezóne, keďže v tomto ročníku obsadila v nadnárodnej MOL lige tretie miesto a na DAC nestačila vo finále Slovenského pohára.

V Európskom pohári neobhájili Michalovčanky vlaňajšiu finálovú účasť - v semifinále im vystavil stopku islandský klub Valur. O titul vicemajsteriek ešte zabojuje Slovan s DAC - Dunajskostredčanky majú o dva body menej, no zároveň zápas k dobru.

Ako prvé išli do vedenia domáce a to hneď o dva góly. Vo ôsmej minúte znížila Pejovičová, no po odpovedi v podaní Pócsíkovej si vzal tréner hostiek Kostka oddychový čas. V polovici prvého dejstva už bol stav vyrovnaný 5:5, v tejto fáze sa dvakrát presadila Biegerová, a oddychový čas bral tréner Pčola.