Favorizované Nórky odštartovali MS suverénne, Japonkám nedali šancu

Momentka zo zápasu Nórsko - Japonsko
Momentka zo zápasu Nórsko - Japonsko (Autor: x/International Handball Federation)
TASR|27. nov 2025 o 23:34
ShareTweet0

Z víťazstva sa tešili Rumunky aj Maďarky.

Rumunské hádzanárky úspešne vstúpili do MS v Nemecku a Holandsku. V dueli A-skupiny zdolali v Rotterdame Chorvátsko 33:24.

Švajčiarky v B-skupine v Hertogenboschi deklasovali Irán 34:9, Maďarky si poradili so Senegalom 26:17.

Úradujúce olympijské šampiónky a majsterky Európy z Nórska zvíťazili v H-skupine v Trieri nad Kórejskou republikou 34:19.

MS v hádzanej žien 2025 - 27. november:

A-skupina (Rotterdam/Hol.):

Rumunsko - Chorvátsko 33:24 (13:12)

Dánsko - Japonsko 36:19 (19:6)

B-skupina (Hertogenbosch/Hol.):

Švajčiarsko - Irán 34:9 (19:7)

Maďarsko - Senegal 26:17 (10:7)

G-skupina (Stuttgart/Nem.):

Brazília - Kuba 41:20 (18:13)

Švédsko - Česko 31:23 (17:13)

H-skupina (Trier/Nem.):

Angola - Kazachstan 38:20 (21:9)

Nórsko - Kórejská republika 34:19 (14:9)

Hádzaná

Hádzaná

    Momentka zo zápasu Nórsko - Japonsko
    Momentka zo zápasu Nórsko - Japonsko
    Favorizované Nórky odštartovali MS suverénne, Japonkám nedali šancu
    št 23:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Favorizované Nórky odštartovali MS suverénne, Japonkám nedali šancu