Favorizované Nórky odštartovali MS suverénne, Japonkám nedali šancu

Rumunské hádzanárky úspešne vstúpili do MS v Nemecku a Holandsku. V dueli A-skupiny zdolali v Rotterdame Chorvátsko 33:24.
Švajčiarky v B-skupine v Hertogenboschi deklasovali Irán 34:9, Maďarky si poradili so Senegalom 26:17.
Úradujúce olympijské šampiónky a majsterky Európy z Nórska zvíťazili v H-skupine v Trieri nad Kórejskou republikou 34:19.
MS v hádzanej žien 2025 - 27. november:
A-skupina (Rotterdam/Hol.):
Rumunsko - Chorvátsko 33:24 (13:12)
Dánsko - Japonsko 36:19 (19:6)
B-skupina (Hertogenbosch/Hol.):
Švajčiarsko - Irán 34:9 (19:7)
Maďarsko - Senegal 26:17 (10:7)
G-skupina (Stuttgart/Nem.):
Brazília - Kuba 41:20 (18:13)
Švédsko - Česko 31:23 (17:13)
H-skupina (Trier/Nem.):