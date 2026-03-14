Prešov nedal Modre žiadnu šancu. Bojnice sú bližšie k zisku druhého miesta

Hádzanári Tatrana Prešov si v sobotu na domácej palubovke poradili s Modrou 46:29.
Po piatich kolách nadstavbovej skupiny Niké Handball extraligy o 1.-6. miesto majú na čele pred Bojnicami deväťbodový náskok. V súťaži ešte nespoznali premožiteľa.
Bojnice vyhrali v Nových Zámkoch 36:32 aj vďaka jedenástim gólom Tomáša Smetánku. Tretia Považská Bystrica zdolala Košice 33:21.
V skupine o 7.-10. miesto zvíťazil tím HC Záhoráci nad ŠKP Bratislava 25:23 a Hlohovec zdolal Topoľčany tesne 24:23.
Záhoráci sa vďaka výhre odlepili z dna tabuľky, kde ich nahradili Topoľčany.
Niké Handball Extraliga - nadstavbová časť
Skupina o 1.-6. miesto - 5. kolo:
MŠK Považská Bystrica - HK Košice 33:21 (15:10)
Najviac gólov: Macháč a Tohmuloh po 5, Štefina, Urík a Péchy všetci po 3 - Gagij 5, Guzy 3/3, Stavač a Kimák-Fejko po 3. Rozhodovali: Mandák a Rudinský, 7m: 2/2 - 3/3, vylúčení: 6:4, 1150 divákov
MHC ŠTART Nové Zámky - HK Bojnice 32:36 (17:19)
Najviac gólov: Valent 9, Dévai 6, Lukačin 5 - T. Smetánka 11, Bogár 8/1, Ďurajka 5. Rozhodovali: Bočáková a Jánošíková, 7m: 2/2 - 3/2, vylúčení: 4:4, 300 divákov
Tatran Prešov - HáO TJ Slovan Modra 46:29 (23:17)
Najviac gólov: Antl 8, Kravčák 7, Karlov 6/2 - Mišových 8/4, Jurikovič 7, Frno 5. Rozhodovali: Cipov a Klus, 7m: 2/2 - 5/4, vylúčení: 1:0, 217 divákov
Skupina o 7.-10. miesto - 3. kolo:
ŠKP Bratislava - HC Záhoráci 23:25 (13:17)
Najviac gólov: Gdovec 6, Parolly 4/1, Pacek a Beltrami po 4 - Torok 8, Spasih 6, Stachovič 3/3. Rozhodovali: Balogh a Klimko, 7m: 2/1 - 3/3, vylúčení: 3:7, 150 divákov
HK AGRO Topoľčany - HC Sporta Hlohovec 23:24 (14:9)
Najviac gólov: Briatka 7/2, Montecino Berrios 5, Kononenko 3 - Obulaný 10/2, Tománek a Jankovič po 3. Rozhodovali: Nagy a Papaj, 7m: 2/2 - 5/3, vylúčení: 3:4, 285 divákov