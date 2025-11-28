Domáce Nemky si v predstihu zabezpečili postup, do hlavnej fázy postúpila aj Čierna Hora

Nemecké hádzanárky si v predstihu zabezpečili postup do hlavnej fázy MS žien. V C-skupine vyhrali aj svoj druhý zápas, keď si v piatok poradili v Stuttgarte s Uruguajom hladko 38:12.
V D-skupine majú postup istý reprezentantky Čiernej Hory, ktoré zdolali v Trieri Paraguaj 34:25 a po dvoch stretnutiach majú na konte plný počet bodov.
MS v hádzanej - 28. november:
C-skupina (Stuttgart/Nem.):
Uruguaj - Nemecko 12:38 (7:15)
D-skupina (Trier/Nem.):
Paraguaj - Čierna Hora 25:34 (13:19)
E-skupina:
Rakúsko - Egypt 29:20 (14:12)
F-skupina: