Domáce Nemky si v predstihu zabezpečili postup, do hlavnej fázy postúpila aj Čierna Hora

Momentka zo zápasu Nemecko - Uruguaj.
Momentka zo zápasu Nemecko - Uruguaj. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. nov 2025 o 20:34
Rakúsko zdolalo Egypt.

Nemecké hádzanárky si v predstihu zabezpečili postup do hlavnej fázy MS žien. V C-skupine vyhrali aj svoj druhý zápas, keď si v piatok poradili v Stuttgarte s Uruguajom hladko 38:12.

V D-skupine majú postup istý reprezentantky Čiernej Hory, ktoré zdolali v Trieri Paraguaj 34:25 a po dvoch stretnutiach majú na konte plný počet bodov.

MS v hádzanej - 28. november:

C-skupina (Stuttgart/Nem.):

Uruguaj - Nemecko 12:38 (7:15)

D-skupina (Trier/Nem.):

Paraguaj - Čierna Hora 25:34 (13:19)

E-skupina:

Rakúsko - Egypt 29:20 (14:12)

F-skupina:

Poľsko - Čína 36:20 (15:12)

Hádzaná

    dnes 20:34
