Tatran Prešov v domácej lige opäť demonštroval svoju silu. Zvíťazila aj Modra

Hráči Tatrana Prešov sa radujú z víťazstva.
Hráči Tatrana Prešov sa radujú z víťazstva. (Autor: TASR)
TASR|28. nov 2025 o 21:13
Klub zo západného Slovenska zdolal Topoľčany.

Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v predohrávke 13. kola Niké Handball Extraligy na palubovke HC Sparta Hlohovec 48:22. TJ Slovan Modra zdolal HK AGRO Topoľčany 27:24.

Niké Handball Extraliga - 13. kolo

TJ Slovan Modra - HK AGRO Topoľčany 27:24 (15:13)

Najviac gólov: Lackovič 5, Kotásek, Kasagranda a Kažík po 4 - Rodič a Kubrický po 6, Vanek 4, Cigáň 4/1, 7 m hody: 2/2 - 1/1, vylúčení: 5:4, rozhodovali: Nagy, Pápaj, 230 divákov

HC Sporta Hlohovec - Tatran Prešov 22:48 (7:26)

Najviac gólov: Cvičela a Jankovič 4, Obulaný 4/2 - Antl 12, Fenár 8, Dobrkovič 6, Caballero 6/2, 7 m hody: 4/3 - 4/3, vylúčení: 2:5, rozhodovali: Balogh, Klimko, 220 divákov

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    dnes 21:13
