Tatran Prešov v domácej lige opäť demonštroval svoju silu. Zvíťazila aj Modra

Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v predohrávke 13. kola Niké Handball Extraligy na palubovke HC Sparta Hlohovec 48:22. TJ Slovan Modra zdolal HK AGRO Topoľčany 27:24.
Niké Handball Extraliga - 13. kolo
TJ Slovan Modra - HK AGRO Topoľčany 27:24 (15:13)
Najviac gólov: Lackovič 5, Kotásek, Kasagranda a Kažík po 4 - Rodič a Kubrický po 6, Vanek 4, Cigáň 4/1, 7 m hody: 2/2 - 1/1, vylúčení: 5:4, rozhodovali: Nagy, Pápaj, 230 divákov
HC Sporta Hlohovec - Tatran Prešov 22:48 (7:26)
Najviac gólov: Cvičela a Jankovič 4, Obulaný 4/2 - Antl 12, Fenár 8, Dobrkovič 6, Caballero 6/2, 7 m hody: 4/3 - 4/3, vylúčení: 2:5, rozhodovali: Balogh, Klimko, 220 divákov