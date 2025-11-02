Hladká výhra aj do tretice. Slovenskí mladíci ovládli domáci turnaj a postúpili na ME

Kvalifikácia ME hráčov do 18 rokov
Ukrajina - Slovensko 23:37 (11:15)
Najviac gólov Ukrajiny: Popovskij a Zdorov po 4, Hrebenjuk a Martinov po 3
Zostava a góly Slovenska: Mikula, Š. Kríž 1 - Majirský 6/1, Stachovič 1, Bednárik 2, Bačenko 2, Straňovský 4/2, Kirňak 2, Sivák 3, Fekeč 7, Kubík 2, Boťanský 2, Dudáš 0, Struhár 2, M. Kríž 2, Racek 1. Rozhodovali: Peretz - Schwartz (obaja Izr.), vylúčenia: 2:6, 7 m hody: 5/3 - 3/3.
ŠAĽA. Hádzanári Slovenska do 18 rokov vyhrali domáci turnaj C-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie bez straty bodu.
Na domácom turnaji v Šali triumfovali na záver proti Ukrajine hladko 37:23.
Záverečný turnaj sa uskutoční od 29. júla do 9. augusta budúceho roka za účasti 24 družstiev.
Tomáš Straňovský, tréner Slovenska: „Až na ten úvod to bol dobrý výkon. Samozrejme, trochu sme očakávali, že to bude také voľnejšie, pretože po postupe už trochu opadla koncentrácia. Úvod sme trochu nezachytili, nekoncentrovali sme tak, ako sme mali, ale postupom času si myslím, že sme prebrali iniciatívu a do konca zápasu sme dominovali. Chceli sme dať každému príležitosť, keď už bolo rozhodnuté. Toľko spolu nehrávali, trochu si na seba zvykali, ale treba všetkých zapojiť do zápasov. Myslím si, že to splnilo účel. Nečakali sme, že to bude takto jednoduché. Pravdu povediac, mali sme rešpekt pred prvým zápasom s Čiernou Horou, ale to, čo predviedli chalani v dvoch zápasoch v obrane a na čele s brankármi, bolo niečo neskutočné. Dávno som ich nevidel takto dobre hrať.“
Adrián Fekeč, hráč Slovenska: „Začiatok bol taký kostrbatý, ale udržali sme sa. Začali sme hrať svoju hru, otočili sme to a krásny výsledok z toho vyšiel. Bol to výborný turnaj, prišlo veľmi veľa fanúšikov, za čo im ďakujeme. Bolo to úžasné, perfektná atmosféra. Ako malý som sníval o tom, že pôjdem na vrcholnú súťaž. Veľmi sa teším, bude to úžasné.“