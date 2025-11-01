Slováci zvládli záver stretnutia dokonale. Súperovi nedovolili takmer štyri minúty skórovať

Na medzinárodnom turnaji sa predstavia ešte v poslednom zápase proti Rumunsku.

Karpatský pohár

Ukrajina - Slovensko 31:32 (18:16)

Najviac gólov - Ukrajina: Artemenko 6, Čerkasčenko 5/2, Bliznjuk 5/3

Zostava a góly Slovenska: Mitošinka, Bako - Briatka, Potisk 9/2, Petryčenko 3, Fenár 3/1, Kravčák 3, Petržela 1, Feder, Jurkovič 4, Dopjera 3, Mitaľ 2, Štefina 2, Moravčík, Jankovič 1, Bako, Obulaný, Ratkovský 1

Vylúčenia: 4:7, 7 m hody: 4/3 - 4/3

BAIA MARE. Slovenskí hádzanári zaznamenali na turnaji o Karpatský pohár prvé víťazstvo. V rumunskom Baia Mare zvíťazili nad Ukrajinou 32:31.

Na podujatí ich čaká ešte jedno vystúpenie, v nedeľu 2. novembra o 13.00 h nastúpia proti domácej reprezentácii.

Prvý polčas priniesol časté zmeny vedenia, Ukrajine patril záver, keď vďaka úseku 5:2 išla na polčasovú prestávku za stavu 18:16.

V druhom polčase slovenský kolektív zmazal manko a napokon sa mu podaril obrat, keď Ukrajine nedovolil v záverečných takmer štyroch minútach skórovať.

O víťazný presný zásah sa postaral necelých 90 sekúnd pred koncom Adam Dopjera.

Streleckým lídrom Slovákov bol s deviatimi gólmi Martin Potisk. Pre zverencov trénera Fernanda Guricha je turnaj súčasťou prípravy na marcovú druhú fázu kvalifikácie MS 2027.

