Slováci si vytvorili sľubnú pozíciu do odvety. V boji o svetový šampionát zdolali Ukrajinu

Kvalifikácia MS v hádzanej 2027
Ukrajina - Slovensko 24:27 (11:16)
Najviac gólov Ukrajiny: Turčenko 11/3, Hlušak 4, Onufrijenko 3
Zostava a góly SR: Žernovič, Mitošinka - Dopjera 1, Prokop 4, Ďuriš 1, Petržela 3, Smetánka 2, Briatka 7/5, L. Urban 2, Potisk 4, Fenár 2, Péchy, Kravčák 1, Féder, Štefina, Páleš.
Rozhodovali: Schulze, Tönnies (obaja Nem.), vylúčenia: 3:5, 7m hody: 3/3 - 6/5
/hralo sa v nemeckom Bensheime/
Slovenskí hádzanári vyhrali v prvom zápase druhej fázy kvalifikácie MS 2027 nad Ukrajinou 27:24. Hralo sa na neutrálnej pôde v nemeckom Bensheime.
Zverenci trénera Fernanda Guricha si tak vytvorili sľubnú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe v nedeľu o 13.00 h v Považskej Bystrici.
Najlepším strelcom slovenského tímu bol Juraj Briatka so siedmimi presnými zásahmi.
Predposledný zápas v najcennejšom drese odohral kapitán Ľubomír Ďuriš, ktorý v odvete uzavrie svoju reprezentačnú kapitolu.
V prípade postupu cez Ukrajinu by sa Slováci v rozhodujúcom barážovom dvojzápase o MS stretli so Severným Macedónskom v termíne od 13. do 17. mája.
Ukrajinci po vyrovnanom úvode viedli po štvrťhodine hry o dva góly 7:5, ale záver prvého polčasu patril slovenskej ekipe.
Od stavu 11:11 nasledovala päťgólová šnúra hostí a znamenala pred prestávkou presvedčivý náskok 16:11.
Súper po zmene strán skresal manko na 15:17 v 41. minúte, ale favorizovaní Slováci už súpera bližšie nepustili a dokráčali k trojgólovému víťazstvu.
Svetový šampionát sa bude hrať od 13. do 31. januára 2027 v Nemecku. Z Európy už na turnaji majú istú účasť Nemecko ako organizátor, Dánsko ako obhajca titulu a ďalšie štyri tímy, ktoré na januárových ME skončili v prvej šestke - Chorvátsko, Island, Portugalsko a Švédsko.
Doplnia ich víťazi desiatich barážových stretnutí. Slováci štartovali na MS v ére samostatnosti doteraz iba dvakrát - v rokoch 2009 a 2011.